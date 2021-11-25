Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

На Буковине люди полтора года живут без газа: в чем проблема и когда ее решат

Генриетта Беух Генриетта Беух Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 06:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Детсады закрыты из-за отсутствия отопления, а дома у людей — не более 10 градусов тепла

Жители шести сел Буковины полтора года живут без газа, поэтому решились на отчаянный протест — сначала перегородили дорогу, а потом решили штурмовать обладминистрацию. Они дивут в невыносимых условиях, с тех пор как газопровод повредило наводнение. В холодных домах — ни помыться, ни есть приготовить. Удалось ли добиться от чиновников ремонта газопровода? Корреспондентка "Сегодня" Генриетта Беух там была и все видела.

У жителей Банилова — беда

С отчаяния жители Банилова и окрестных сел в третий раз вышли перекрывать дорогу, чтобы все услышали об их беде. Уже полтора года люди живут без газа.

Реклама

"У меня все дома, детки, внуки, нас есть восемь человек в доме. Мы не можем так все в одну комнату сбиться, потому что у нас везде холодно", — жалуется жительница Банилова Марина Голюк.

Люди три дня митинговали, перекрывали дорогу межобластного значения и наконец не выдержали и пришли к стенам Черновицкой облгосадминистрации. Хотели услышать от власти, когда же голубое топливо вернется в их дома. Но к зданию буковинцев не пускали. Двери плотно прикрывали ряды полицейских.

Одной митингующей стало плохо. Женщина потеряла сознание. Ее забрала карета скорой. Односельчане не прекращали звать председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука. Баниловчанка Анастасия Кузь рассказывает, что из-за холода в селе закрыли все учебные заведения.

"Садиков нет, закрыты. Потому что холодно. 300 детей не посещают детские сады в нашем селе Банилов. В школе так же не проводят обучение, потому что холодно в классах. Дома 10 градусов тепла", — рассказала жительница Банилова Анастасия Кузь.

Губернатор все же вышел

В итоге к людям вышел губернатор и сообщил, что волноваться нечего и митинги неуместны

Реклама

"Я обратился на конгрессе к президенту Украины. После этого нам были выделены немедленно средства. Эти средства были использованы для того, чтобы объявить конкурс тендер, в соответствии с действующим законодательством выиграла фирма, она эти деньги уже получила", — отметил председатель черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Закупили трубу

Почти 9 миллионов гривен. За эти деньги уже закупили трубу. Ту часть газопровода, которую порвала большая вода полтора года назад. Поэтому работы по установке и возобновлению поставок газа начнут со дня на день.

"Люди просто удивляются, почему? Почему до сих пор эти работы не начались? Почему только 22 ноября заключено соглашение с подрядчиком?", — удивляется председатель Баниловского сельского совета Василий Соломко.

"Есть объемная работа по русло-регулирующим, сама работа по реке — может затянуться на 2022 год. Но труба, четко, и газ будет подан в 21-м году", — говорит директор департамента капитального строительства, архитектуры и градостроительства Черновицкой ОГА Николай Гладюк.

Но ни одной даты, когда же газ вернется в дома, крестьяне так и не услышали.

Шмыгаль уточнил тарифы на тепло для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял слухи о том, что для украинцев повысили цены на газ и об отключении электроэнергии. Он заверил, что для граждан тарифы расти не будут до конца отопительного сезона.

Реклама

"Стабильные тарифы — это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы их выполняем", – заверил премьер.

Читайте также

газтеплохолод
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Что изменилось?
Комаровский в теме
Можно ли прививаться, если у вас простуда или бронхит?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Вакцинация
По состоянию на 24 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 418 000
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 083 133
Всего введенных доз 23 501 133
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять