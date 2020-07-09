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На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук

9 июля, 11:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщину пришлось госпитализировать

На украинских курортах, где заметили нашествие медуз, появилась еще одна угроза. В Херсонской области туристку укусил смертельно опасный паук. Женщина приехала из Киева в Скадовск и после этого отправилась на белые пляжи острова Джарылгач, там все и произошло.

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Как сообщает Голос України, 32-летняя женщина ходила босиком по песчаным дюнам, любовалась пейзажами и не заметила каракурта. Паук укусил ее за ногу, туристка в тот же миг почувствовала резкую "огненную" боль. Такая реакция на яд характерна для этого вида насекомых. Женщину пришлось немедленно эвакуировать обратно в Скадовск на обратную сторону Джарылгачского залива. Там ее отвезли в районную больницу.

Справка: Каракурт вид пауков из рода черных вдов. У него тринадцать точек или пятен на верхней стороне брюшка. Укус каракурта ядовит. Паук кусает свою жертву и впрыскивает в ее тело яд-токсин. После укуса человек чувствует сильное жжение, которая распространяется от места укуса по всему телу. В некоторых случаях попадание яда в организм может привести к летальному исходу.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в реанимацию госпитализировали пенсионерку, которую укусил каракурт.

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Также напомним, что и в Николаеве женщину укусил каракурт.

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Как обезопасить себя и своих близких от укусов насекомых – смотрите в видеосюжете.

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