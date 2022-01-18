На Карпаты надвигается опасность – тревожный прогноз от синоптиков

Чтобы не попасть в беду, необходимо следовать рекомендациям специалистов, а также воздержаться от походов на высокогорье

На территории Украины будет опасная погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине 18 января резко ухудшится. В Карпатах синоптики прогнозируют снеголавинную опасность (3-й уровень). Также в этот день ожидаются снегопады и вьюги. Туристам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Свежий прогноз на 18 января

Как информируют синоптики, на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность (3-й уровень) в связи со снегопадами и вьюгами.

Также возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорят в Укргидрометцентре.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой области, в среднегорье Львовской области.

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В Карпатах 18 января будет опасно. Карта

Что творит непогода в Украине?

Во вторник, 18 января, в Украину нагрянула плохая погода. В некоторых регионах шквальный ветер повалил деревья, а люди остались без электричества.

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По состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях: