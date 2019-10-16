Насильник, вор и разбойник: в Сумах пойман опасный рецидивист

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Сумах задержали злоумышленника, который, не захотев платить таксисту за поездку, выпустил в него 20 пуль. После задержания выяснилось, что задержанный – хорошо известен полиции по серии совершенных правонарушений различной степени тяжести. Обстоятельства и подробности рассказала сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"По мобильному приложению было вызвано такси. Водитель отвез 29-летнего сумчанина и его спутницу по указанному ними адресу. Но, выходя из машины, пассажир сказал, что рассчитается позже, когда поднимется в квартиру и возьмет там деньги. Возник конфликт, после чего пассажир достал пневматический пистолет и сделал около 20 выстрелов в лицо, грудь и шею таксиста. Таксист нашел силы вызвать полицию, после чего стрелок был оперативно задержан", – рассказала нам Наталья Науменко.

В прокуратуре добавили, что это – далеко не первое преступление, в котором фигурирует стрелок.

"В июле он подошел на улице к незнакомым девушкам, которые общались между собой. Парню показалось, что они обидно высказались в его адрес. Без лишних слов он сначала ударил в лицо одну девушку, а после этого разбил об голову другой бутылку. После этого нанес девушке 5 порезов осколками этой бутылки", – отметила Науменко.

Также, как рассказала "Сегодня" Наталья Науменко, ранее задержанный стрелок был судим по статьям "Кража", "Грабеж" и "Изнасилование".

"В 2011 году его осудили, он отбыл 5-летний тюремный срок", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, в Сумах это не первый случай стрельбы за последнее время. Минувшим летом стрельба произошла в самом центре города.

Не обходится и без ЧП, в которых предварительно виноваты и таксисты. Летом таксист отвез своего пассажира в подвал после того, как то не расплатился за поездку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама