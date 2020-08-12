Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шею

В курортном поселке Железный Порт Херсонской области мужчина сломал шею на водном аттракционе "Бэтмен".

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Как рассказала жена пострадавшего Олеся Каменева в Facebook, сейчас мужчина в больнице, ему сделали сложную операцию.

Женщина уверяет, что для неподготовленных людей это очень опасный вид развлечения, о чем никто, по ее словам, не предупреждает.

"Мой муж ходит в спортзал, у него сильные натренированные руки, но он не предполагал, что для забавы могут предложить такой экстрим! Во время езды "Бэтмен" сильно трясет, безумно мчится моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули, и его бросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку "Бэтмена" (дно лодки). Трое водителей даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами! В течение нескольких минут, пока они наконец увидели, его било всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости", – рассказала Каменева.

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Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По словам жены пострадавшего, у ее мужа перелом позвоночника (сломана шея), не двигаются руки и ноги.

"Сразу операцию не сделали, так как нужны были особые пластины и имплантаты (повреждены 5,6,7 позвонки). Но пока врачи искали все необходимое, на четвертый день у мужа началась двусторонняя пневмония, так как он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней", – поделилась женщина.

Олеся Каменева рассказала, что другие отдыхающие также жаловались на опасный аттракцион. По ее словам, недавно там травмировалась девушка.

"После несчастного случая с моим мужем на аттракционе "Плюшка" сломал позвоночник парень из Киевской области. На данный момент в пгт Железный Порт убрали эти развлечения, но не уверена, что на следующий год они не появятся снова", – говорит женщина.

Ранее мы сообщали, что в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты. Ребенок получил закрытый и открытый переломы ног.

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Также напомним, в Днепре на аттракционе чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми.

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