Не отвечала на звонки: в Николаеве квартирантку обнаружили мертвой в съемной квартире

В центре Николаева в съемной квартире обнаружили застреленной женщину.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в доме на проспекте Центральном. В полицию обратилась хозяйка жилища и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

На место выехали правоохранители, которые нашли 37-летнюю женщину мертвой. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.

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Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина убил сожительницу.

Также напомним, в Киеве убили женщину-полицейского.

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