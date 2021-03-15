Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Не отвечала на звонки: в Николаеве квартирантку обнаружили мертвой в съемной квартире

15 марта, 13:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Хозяйка жилища забила тревогу

В центре Николаева в съемной квартире обнаружили застреленной женщину.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в доме на проспекте Центральном. В полицию обратилась хозяйка жилища и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

На место выехали правоохранители, которые нашли 37-летнюю женщину мертвой. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.

В тренде
Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемых
Реклама

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина убил сожительницу.

Также напомним, в Киеве убили женщину-полицейского.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство Николаев женщина полиция квартирант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство девочки в Херсонской области: все подробности трагедии (фото и видео)
Убийство девочки в Херсонской области: все подробности трагедии (фото и видео)Другие регионы
Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области (видео)
Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области (видео)Украина
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парня
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парняДругие регионы
Гибель девочки в Херсонской области: в селе рассказали о возможных убийцах
Гибель девочки в Херсонской области: в селе рассказали о возможных убийцахДругие регионы
Белый гроб, море цветов и игрушки: на Херсонщине похоронили убитую семилетнюю Машу
Белый гроб, море цветов и игрушки: на Херсонщине похоронили убитую семилетнюю МашуДругие регионы
Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемых
Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемыхДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять