Не помнит, как оказалась в воде: в Винницкой области копы спасли женщину, "застрявшую" в реке

Женщина помнила только имя мужа и его номер телефона

В Винницкой области правоохранители достали из воды женщину, которая застряла в камышах и не могла самостоятельно добраться до берега.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ночью 24 сентября водитель авто, который ехал по городу Бар, сообщил правоохранителям, что на дороге находится женщина и ведет себя неадекватно. Он отметил, что неизвестная может попасть под колеса авто.

Прибывшие на место полицейские заметили на обочине дороги женскую обувь. Они вышли из автомобиля и услышали крик, который раздавался со стороны реки.

"Мы увидели в воде женщину, которая застряла в камышах. Выбраться на берег она самостоятельно не могла, поскольку между водой и сушей находился двухметровый каменный забор. Мы с напарником начали уговаривать женщину, чтобы она перестала кричать, собралась с силами и попыталась добраться каменной ограды. Держась за перила, мы перелезли на другую сторону ограждения и как только смогли дотянуться до женщины, вытащили на берег", – рассказал лейтенант полиции Михаил Юрчак.

Реклама

Также сообщается, что женщина не помнит, как она оказалась в воде. Все что вспомнила – это имя своего мужа и номер его телефона. За 10 минут после звонка копов приехал муж. Сейчас супруги находятся дома в Виннице, а в Бар они приезжали по рабочим вопросам. В медицинское учреждение женщина обращаться отказалась.

Напомним, ранее во Львовской области патрульные пришли на помощь 75-летней пенсионерке. Пожилая женщина несколько дней пролежала на полу в собственной квартире без воды и еды.

Кроме того, в Киеве патрульные спасли женщину, которая умирала на остановке.

Видео: Министерство внутренних дел Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама