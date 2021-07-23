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Не в первый раз. В селе под Николаевом пережили обстрел из танка

23 июля 2021 12:25

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Местные жители говорят, что один из снарядов приземлился на частное подворье, еще несколько упали недалеко от села

Село обстреляли из танка.

Село обстреляли из танка. / Фото: Минобороны Украины

В Николаевском районе Николаевской области не впервые обстреливают село из танка.

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Об этом рассказали сайту "Сегодня" местные жители.

"Насколько стало известно, снаряды упали на территории села Чемерлиево", – рассказал нам Игорь Герасимчук – староста села Михайловка, которое также недалеко находится от полигона Широкий Лан.

По словам Герасимчука, один из снарядов приземлился на частное подворье.

"А еще несколько упали невдалеке от села", – говорит Герасимчук.

Как оказалось, прилетающие на подворья снаряды – не редкость для местных жителей.

"В 1980-х годах был случай, когда снарядами ударили по свинарнику, по дворам, по крыше дома", - добавил Герасимчук.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России военные умудрились "потерять" танк на трассе. Путинская армия показала своим соотечественникам, как она их будет защищать в случае войны – это рассмешило даже самих россиян.

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