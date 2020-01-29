Не вернулся с каникул: на Житомирщине ищут 16-летнего парня (фото)

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области без вести пропал 16-летний парень. Михаил Зимуха не вернулся домой с каникул.

Выяснилось, что на зимние каникулы Миша поехал к своей сестре в Житомир. 27 января к полицейскими обратились преподаватели Любарского профессионально-технического лицея, в котором учился парень. До сих пор юноша в учебное заведение не вернулся. Мобильного у парня нет, а его сестра не отвечает на телефонные звонки.

В пресс-службе местной полиции рассказали, как выглядел пропавший парень.

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Приметы Михаила: на вид ему 16 лет, рост парня 160-165 см. Он худощавого телосложения, а волосы у подростка светло-русые и короткие.

Был одет: на парне была черная куртка, темные брюки и черная шапка.

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В полиции просят людей, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении Миши, сообщить по спецлинии "102".

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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