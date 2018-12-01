Непогода в Украине: уровень Азовского моря поднимется, ожидаются высокие волны и обледенение судов

Синоптики предупреждают об угрожающем последствии подъема уровня моря в Херсонской области

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об угрожающих последствиях подъема уровня Азовского моря в ночь на 1 декабря.

"Синоптики предупреждают об угрожающем последствии подъема уровня моря в Херсонской области", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

Подчеркивается, что с 21.00-22.00 30 ноября, уровень моря достигнет отметок стихийного явления у Геническа.

"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – сказано в сообщении.

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Спасатели призывают граждан учитывать штормовое предупреждение.

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