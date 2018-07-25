Несколько сотен людей в Черкасской области оказались отрезаны от цивилизации

Бездорожье в Черкасской области отрезало от мира целое село

В Черкасской области несколько сот человек оказались фактически отрезаны от мира– чтобы добраться цивилизации, нужной пройти пешком по бездорожью девять километров. От трассы к селу дороги нет, а общественный транспорт в село Рецюкивщина не ходит и на скорую медицинскую помощь, говорят люди, тут даже не рассчитывают.

Так, Василий Зимовец, чтобы проведать детей и внуков в Черкассах, вынужден пешком идти к автобусной остановке около девяти километров.

"Если быстро идти или бежать, то где-то час с четвертью. Иду с пустым кулечком, потому что нести тот груз, который бы мог на машине или автобусе – никак", – говорит он.

Автобусы в Рецюкивщину не ездят уже год из-за бездорожья, говорят местные жители. Единственный способ выехать из села – автомобиль. У Николая Семеновича есть собственная машина, но он не слишком этому рад.

"Как проехал – ходовую меняй, все меняй, все трещит, все пищит, расход горючего она берет четыре, до пяти литров, по этой дороге – восемь-девять литров", – объяснил он.

Также селяне жалуются, что "скорая" заезжает к ним очень редко, а потому, чтобы срочно добраться до больницы, которая находится за 30 км – вызывают такси на трассу.

"Как мне, например, на Золотоношу – 300 гривен, 350 заплатить, а потом садиться на автобус. И назад так же. Ну, конечно, дорого", – говорят люди.

Дороге на Рецюкивщину – полсотни лет. В последний раз ее ремонтировали еще в советское время. Потому рейсовые автобусы этот участок дороги объезжают.

"Ой, дороги… И на работу ходить не хочется…", – объяснил водитель автобуса Виталий Фундраков.

В Драбовской райадминистрации говорят, что имеют лишь треть суммы, нужной для ремонта этой дороги. Просили область помочь деньгами – но напрасно.

"Конкретного ответа, чтобы я вам сказал, что решением областного совета выделены соответствующие средства или сделано перераспределение, я не могу", – рассказал Владимир Лобода, заместитель главы Драбовской РГА.

В свою очередь, в областной администрации объясняют, что в районе с инициативой общественных средств опоздали, а ремонт местных дорог на этот год уже расписан.

"Уже все тендеры мы разыграли. По всем районам, и сегодня на всю сумму дорожного фонда, 391 миллион, сыграны все тендеры. И ремонты начались по всем районам", – говорит Константин Омаргалиев, заместитель главы Черкасской ОГА.

Таким образом, селяне могут надеяться на ремонт только в будущем году, при условии, что район вовремя подаст заявку.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство собирается ужесточить контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как получить компенсацию за повреждения авто, полученные на плохой дороге.