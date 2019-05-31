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Невероятная красота и пророческие цветы: почему стоит посетить долину ирисов в Винницкой области

31 мая, 12:55

Долина окутана загадками и легендами


Уникальная долина ирисов в Винницкой области – прекрасное место, которое можно посетить в эти выходные. Она окутана загадками и легендами, а местные называют цветущие тут ирисы пророческими.

Когда здесь появились первые цветы – уже никто не помнит. О долине мало что известно и найти ее нелегко. Как говорит сельский голова Виктор Ольшевский, эти цветы – уникальные. Тут растут только желтые болотные ирисы, а другие виды просто не приживаются.

Сама долина окутана загадками и легендами. По одной из них – петушки, как их называют местные, появились от слез девушки-казачки. Мол, здесь она плакала по своему парню-крепостному, которого на 25 лет отправили в армию.

Кроме того, как говорят местные, эти ирисы не цветут, если в стране происходит какая-то беда. В частности, долина не цвела во время Голодомора. Также не распустились ирисы и во время Второй мировой войны. Не было здесь ни одного цветка и в 2014 году, когда боевые действия начались на Востоке Украины.

А еще Ирисы порочат хорошее будущее Украины, верят крестьяне. Потому что в этом году они распустились. Уже через несколько дней шесть гектаров поля превратятся в сочно-желтый ковер. Туристам местные советуют прихватить с собой тару для воды, ведь рядом есть целебный источник.

Ранее мы писали о том, что в Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов. Красочные клумбы раскинулись на 12 гектарах городского парка.

А на Певческом поле в Киеве прошла выставка тюльпанов, которая называлась "Вокруг света". Из цветов там создали "создали" Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

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Тег цветы, цветение, долина, винницкая область

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