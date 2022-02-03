Новая смерть в армии. В Николаеве нашли мертвым военного

В среду, 2 февраля, в Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского нашли мертвым морпеха.
Об этом пишет "Сегодня".
В армии – новая смерть. В одной из воинских частей Николаева нашли мертвым морпеха. По предварительным данным следствия, парень повесился.
Далее по теме
"Подтверждаем факт смерти. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Далее следствие будет разбираться, что произошло", – сообщили сайту "Сегодня" в отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области.
Местные СМИ сообщают о том, что рядом с телом морпеха, уроженца Золотоноши Черкасской области, не было найдено предсмертной записки.
В Киеве просят наказать виновных в смертях военных
В Киеве под Офисом президента прошел митинг семей, чьи сыновья погибли при загадочных обстоятельствах в армии в последние годы.
По версии следствия, эти военнослужащие совершили самоубийство, но родители этих солдат убеждены, что их дети были убиты.
Митингующие требовали честных и объективных расследований, прекращения покрывания командиров, ликвидации дедовщины в армии.
На митинге было более 10 семей. Требовали от президента справедливости. Также поклялись сами найти убийц.
Ранее мы писали:
- Довели до микроинсульта и угрожали. Экс-военная рассказала о службе в Днепре, где устроили стрельбу.
- Пытают и доводят до самоубийства: что на самом деле происходит в воинской части 3021 в Днепре.