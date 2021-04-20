"Обезьян не вожу": таксиста из Запорожья обвинили в расизме (видео)

Таксист говорит, что никого не оскорблял – его просто не правильно поняли, а супруги обратились в полицию

В Запорожье супруги обвинили в расизме таксиста, который, по словам пары, отказался их везти, потому что муж темнокожий. У водителя же своя версия.

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Точку зрения обеих сторон узнали новости "Сегодня".

Мужчина и женщина говорят, что таксист якобы засыпал их оскорблениями и уехал, а таксист утверждает, никого не обижал – его не так поняли.

Версия супругов

Елена и ее муж Мишель вышли с пакетами из магазина и вызвали такси. Подъехала машина, и только начали садиться в салон, услышали оскорбления, утверждает женщина.

"Супруг ждет пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу", – рассказала Елена Макайя.

Откуда такая агрессия, Елена не поняла.

"Я понимаю что человек неадекватный и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас", – продолжает она.

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Муж Елены Мишель Макайя приехал из Конго в Украину учиться и остался навсегда. Получил украинское гражданство, женился на Елене более тридцати лет назад и за все это время не слышал никаких оскорблений в свою сторону.

"Водитель меня только меня увидел начал оскорблять. Таких вещей нельзя пропускать потому в данный момент я даже готов сделать все возможное, чтобы этот человек ответил за свои слова", – говорит Мишель.

Версия таксиста

Собственная версия событий у водителя такси Дмитрия. Говорит, что не возит пассажиров на переднем сидении из-за пандемии коронавируса. Это якобы и пытался сказать супругам и настаивает, что расистского подтекста в его словах не было – просто не так поняли.

"Они там между собой, как мне показалось, гримасы друг другу строили, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садится на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сидени, когда он еще и обезьянничает. Она начала кричать, мол почему не повезете, и хлопнула очень громко дверью", – рассказал мужчина.

Рассудит полиция

Елена и Мишель Макайя обратились с заявлением в полицию, поскольку хотят, чтобы их обидчика наказали по закону, ведь, если расистские высказывания были – это уголовное преступление по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности".

Кроме того, нарушен и закон о правах потребителей, если сам водитель отказался везти клиентов, говорит юрист Гиви Дзандзава.

"Поставщиком является именно компания, поэтому к штрафу можно привлечь компанию. А личная ответственность к этому таксисту, например, на мой взгляд, это именно Уголовный кодекс Украины и это или угроза штрафа или ограничения свободы или даже лишения свободы", – уточнил он.

В то же время свидетелей и видео нет, поэтому доказать вину таксиста будет сложно, говорит юрист. В полиции же уже начали проверку по заявлению супругов.

Видео: Сегодня

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