Облупленные стены и плесень в коридорах. В каких условиях принимают пациентов на Волыни (видео)

Облупленные стены и плесень в коридорах. В таких условиях принимают пациентов в Рожищенской амбулатории на Волыни. Почему же пациенты вынуждены лечиться в списанных стенах – выясняли корреспонденты "Сегодня".
Для медучреждения отреставрировали другое помещение. Вот только местная власть не берет его на баланс. Плесень – чуть ли не по всему потолку, стены – сыпятся от прикосновения.
"Кто захочет в таких условиях сдавать анализы и это все ..." – говорит жительница Рожища Ольга Матвийчук.
Ежедневно в таких условиях лечатся около полсотни пациентов.
"Свою работу выполняем, пациентов принимаем, так что на работу нашу не влияет", – рассказывает лаборантка Алла Фень.
В медучреждении отремонтировали кабинеты, чтобы хоть на приемах были санитарные условия. Но больше всего здесь мечтают переехать в новое помещение.
Новые кабинеты подготовили для амбулатории за кредит от Всемирного банка. Вот только теперь местные власти не спешат принимать объект.
Напомним, ранее мы также проверили, как выглядит "квартира" площадью 6 квадратных метров, которую продают в Киеве.
Ранее мы писали, что киевлянин затеял ремонт и поставил весь дом под угрозу разрушения.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк