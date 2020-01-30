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"Очень ценный": помощник нардепа от "Слуги народа" задекларировал кота

30 января, 10:16

Пушистика мужчина купил в декабре 2019 года

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Помощник херсонского нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша Роман Завгородний задекларировал своего кота. Об том сообщает местное издание "Мій Херсон".

Как указано в декларации чиновника, порода животного – шотландская вислоухая. Имя пушистика – Котовски. Животное Завгородний купил в декабре 2019 года и отметил, что он "очень ценный". По декларации, его стоимость составляет 3 тысячи гривен.

Роман Завгородний. Фото: myks.com.ua

Отметим, что помощник нардепа задекларировал глиняные вазу и пиалу известного херсонского художника Станислава Волязловского, но их стоимость не указана.

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Ранее новости "Сегодня" разбирались во всех тонкостях налогового декларирования.

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Напомним, в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.

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