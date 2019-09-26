"Очень своевременный подарок!": Фонд Рината Ахметова вручил машину реанимации новорожденных медикам Кропивницкого

Новая машина будет обслуживать всю Кировоградскую область, но «припишут» ее к детской больнице

/ Фото: fdu.org.ua

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"У нас на весь автопарк всего одна машина специальная для реанимации новорожденных и очень старая уже. Проехала свыше 700 тысяч километров по нашим не самым лучшим дорогам и скоро развалится. Ее нужно списывать и отправлять на свалку. Но не могли, потому что есть потребность в перевозке детей, которые родились недоношенными или с другими проблемами. В итоге латаем ее без конца, ремонтируем. Сегодня мы получили новую неонатальную машину от Фонда Рината Ахметова и можем, наконец, отправить нашу машину-ветерана на заслуженный отдых. Теперь детей будет спасать этот суперсовременный автомобиль!".

Так прокомментировал получение нового спецавтомобиля Citroen Jumper начальник автопарка санитарного транспорта Кировоградской областной рады Анатолий Московец. Ключи от машины типа С, которая предназначена для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, были вручены в рамках третьего этапа проекта "200 "скорых" для Украины", который реализуется по инициативе президента Украины и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

По словам Анатолия Московца, новая машина будет обслуживать всю Кировоградскую область, но "припишут" ее к детской больнице.

"Больница специализируется на проблемных младенцах и автомобиль по праву будет в первую очередь обслуживать именно вызовы от этой клиники. Оборудование в машине от Рината Ахметова стоит просто замечательное, уверен, что с его помощью будет спасено большое количество детских жизней. Спасибо Ринату Леонидовичу за этот очень своевременный подарок!" – добавил Анатолий Алексеевич.

Областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 77 автомобилей.

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Среди 123 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, спецмашины классов А, В и С.

Напомним, 17 сентября Фонд Рината Ахметова передал очередные 20 автомобилей скорой помощи в государственные лечебные учреждения 15 областей Украины. Это суперсовременные скорые трех типов: три уникальных авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser; 14 неонатальных автомобилей скорой помощи типа С на базі Citroen Jumper, а также 3 автомобиля скорой медицинской помощи типа В на базі Citroen Jumper.

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