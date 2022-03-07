Оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня (видео)

Враг продолжает обстреливать украинские города

Враг атаковал Николаев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву. Обстрелы велись из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Отмечается, что враг начал атаку в 5:15. Есть ли пострадавшие в результате обстрела — неизвестно.

В то же время в Telegram-каналах пишут, что вспышки и взрывы люди слышали в разных частях города. Кроме того, люди перед обстрелами слышали авиаатаку.

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Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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