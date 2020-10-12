"Оранжевые" Черкассы отказались вводить ограничения

Городской совет Черкасс принял решение не вводить ограничения, которые предусматриваются "оранжевой зоной" карантина.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своем видеообращении в Facebook, 12 октября.
"О введении "оранжевой зоны" в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую зону". Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", – сказал Бондаренко.
По его данным, сейчас в больницах города находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 – жители Черкасс.
Бондаренко также добавил, что в Черкассах пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.
"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", – заявил мэр Черкасс.
Ранее мы сообщали, что суд встал на сторону президента Украины Владимира Зеленского по иску мэра Черкасс.
Также напомним, в детсаду Черкасс обнаружили коронавирус.
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