Пара гусей-долгожителей живет в Винницкой области: видео о пернатых влюбленных

Андрюша и Марфуша всегда вместе, ведь гусыня от старости ослепла

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Гуси-долгожители живут в Козятине, Винницкой области. Пара пернатых вместе уже 23 года. Андрюша и Марфуша как члены семьи от хозяев не отходят, откликаются на свои имена, и любят, когда их ласкают.

Когда корреспонденты "Сегодня" приехали в гости, к ним навстречу первым из хлева вышел 25-летний Андрюша, а вслед за ним – его избранница, 23 летняя Марфа. Они не отходят друг от друга. Но стоит хозяйке позвать гуся – тот залезает к ней на руки и нежно прижимается.

Молодого гуся мама Тамары Юхимчук, владелицы гусей-долгожителей, принесла в семью 25 лет назад, перед Рождеством. Резать птицу не стали, назвали Андрюшей. Два года он жил рядом с курами. Грустил и скучал, говорит Тамара Юхимчук. Поэтому на свой день рождения женщина попросила кумовьев подарить ей гусыню.

"Гусыня была с цветком красным, красивым, привязанной. И он гусыню под руку – и пошли в сарай" – рассказывает Тамара о первой встрече Андрюши с его возлюбленной.

Назвали гусыню Марфуша. От возраста она уже ослепла. А Андрюша стал ее глазами.

То, что Андрюша и Марфуша настоящие долгожители, подтверждает ветеринар Александр Болгарский:

"У молодого животного перо более эластичное, а здесь оно уже взъерошенные. Присутствует ороговение ног"

И добавляет, что дикие гуси живут до восьмидесяти лет. Домашние – значительно меньше. Но этой паре повезло: у них заботливые хозяева.

Живут гуси вместе с курами в маленьком сарае. Зимой, чтобы птицам не было холодно, помещения отапливают, а в жару пернатые купаются вот в импровизированном бассейне.

За более чем двадцать лет у Андрюши и Марфуши не было гусят, не смогли высидеть. И владельцы надеются, счастливая пара будет радовать их еще долго. Возможно, даже станут самыми старыми домашними птицами Украины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что белорусские гуси сыграли свадьбу вопреки запрету властей. Торжественная церемония прошла в модном пространстве Hide. "Жених" был в костюме с бабочкой, "невеста" – в белом свадебном платье. После регистрации "брака" гусям надели на шею символические кольца.

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