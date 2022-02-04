Перевернулся вместе с пассажирами. Под Полтавой в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Неподалеку села Вишневое Лубенского района 3 февраля произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом "Киев – Ромны".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"3 февраля около 19:40 вблизи с. Вишневое Лубенского района произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны" с его последующим опрокидыванием на бок", – говорится в сообщении.
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В результате инцидента пострадали 10 человек, которых с травмами разной степеней тяжести госпитализировали в больницу.
Причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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