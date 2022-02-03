Авто разбилось вдребезги. Под Львовом произошло смертельное ДТП с маршруткой (фото)

В селе Рясное-Русское Львовской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Skoda Octavia. В результате столкновения водитель легковушки умер на месте ДТП.
Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.
Что говорят в полиции
Автомобиль Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой сообщением "Львов-Зелив", которой управлял 47-летний житель Львовского района.
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Известно, что в результате столкновения 39-летний водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.
Что с пострадавшими
Также в больницу доставлены водитель и пятеро пассажиров маршрутки. Правоохранители устанавливают их личные данные, а медики уточняют диагнозы.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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