Под Черниговом с помощью авиации потушили масштабный пожар: появились фото

В борьбе с огнем спасатели использовали самолет, вертолет другую спецтехнику













В селе Андреевка, недалеко от Чернигова, вспыхнул масштабный пожар – загорелась сухая трава и хвойные насаждения на площади в 15 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, борьба с огнем продолжалась на протяжении целого дня, и лишь к вечеру, с помощью авиации, пожар был ликвидирован.

"22 апреля в 13:25 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности и самосейных хвойных насаждений с распространением на лесной массив ГП "Черниговагролесхоз", – говорится в сообщении.

Через почти семь часов – в 20:10 огонь был потушен. К борьбе с пожаром привлекались 39 человека и 8 единиц техники, в том числе пожарный самолет АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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