Под Херсоном чудом спасли малыша: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкаф

Девушка обратилась к врачам, а те сообщили в полицию

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В Херсонской области полицейские города Олешки чудом спасли девочку, которую 17-летняя студентка родила в комнате общежития, положила в пакет и спрятала в шкаф.

Как стало известно, о поступлении в больницу несовершеннолетней копам сообщили врачи – у девушки было кровотечение, характерное для состояния после родов. Сама студентка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете, заявили в областном управлении Нацполиции.

После осмотра медики пришли к выводу, что срок беременности был намного большим, а состояние девушки указывало на то, что роды все-таки состоялись.

В общежитие была направлена следственно-оперативная группа, и в комнате роженицы копы увидели в шкафу завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри в тряпье лежала новорожденная девочка, которая едва дышала.

На место немедленно вызвали врачей и ребенка отправили в больницу. Сейчас состояние здоровья девочки тяжелое – у нее диагностировали переохлаждение.

Вахтер общежития заверила полицейских, что не знала о беременности студентки: по ее словам, около полуночи девушка пожаловалась на боль в спине и вахтер дала ей таблетки.

На рассвете девушка вновь пожаловалась на плохое самочувствие и ей вызвали скорую помощь. Врачам она ничего не объяснила. Когда они зашли к ней в комнату и увидели кровь, то девушка сказала, что якобы сделала аборт. После этого ее госпитализировали.

Известно, что роженица — жительница Белозерского района. Полиция открыла уголовное производство, назначено проведение ряда экспертиз. Копы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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