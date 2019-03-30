Под Нежином горела свалка
Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га)
Вблизи Нежина Черниговской области в субботу произошел пожар на полигоне бытовых отходов КП "Производственное управление коммунального хозяйства".
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 16:18 субботы.
Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га).
В 17:10 пожар на площади 7 га локализован.
Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили целый день, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.
Также стоит напомнить о масштабном пожаре на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.
Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.
Смотрите видео: В Тернопольской области третьи сутки горит мусорный полигон:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Нежином горела свалка". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"