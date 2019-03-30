Под Нежином горела свалка

Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га)

Иллюстрация.

Под Нежином горела свалка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0f/b8c/5c9e0fb8c5268.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0f/b8c/5c9e0fb8c5268.jpg 2019-03-30T20:24:00+02:00 Другие регионы Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га)

Вблизи Нежина Черниговской области в субботу произошел пожар на полигоне бытовых отходов КП "Производственное управление коммунального хозяйства".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 16:18 субботы.

Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га).

В 17:10 пожар на площади 7 га локализован.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили целый день, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Также стоит напомнить о масштабном пожаре на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

Смотрите видео: В Тернопольской области третьи сутки горит мусорный полигон:

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