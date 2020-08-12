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Под Николаевом 19-летний парень похитил фуру с бочками меда и слетел с дороги (фото)

12 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Задержанный заявил, что хотел покататься

В Братском районе Николаевской области 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 10 августа. В полицию обратился владелец транспорта. Правоохранители нашли грузовик на окраине села, автомобиль съехал с проезжей части и наклонился. Из прицепа выпала половина бочек. Подозреваемого задержали.

"По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся. По данному факту следователи Братского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб", – рассказали в полиции.

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Задержанному грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Ранее мы сообщали, что под Одессой оперативно задержали автоугонщиков.

Также напомним, в Ровно подросток угнал маршрутку второй раз. В первый раз он выдавал себя за водителя и брал оплату за проезд – смотрите видео:

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грузовик полиция мед николаевская область автоугон бочки
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