Под Николаевом 19-летний парень похитил фуру с бочками меда и слетел с дороги (фото)

В Братском районе Николаевской области 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 10 августа. В полицию обратился владелец транспорта. Правоохранители нашли грузовик на окраине села, автомобиль съехал с проезжей части и наклонился. Из прицепа выпала половина бочек. Подозреваемого задержали.
"По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся. По данному факту следователи Братского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб", – рассказали в полиции.
Задержанному грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
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