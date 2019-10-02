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Под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка: погибла женщина

2 октября, 08:19

Среди пострадавших есть маленькие дети

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

Под Николаевом произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка ВАЗ-2105. Погибла женщина, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилось около 16:00 1 октября на 105 километре трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск, вблизи поворота на Очаков. В результате ДТП пассажирка ВАЗ погибла на месте. Также пострадали водитель легковушки и его пассажиры: дети восьми и десяти лет. Их с травмами госпитализировали. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". На месте работали патрульные, следователи, криминалисты Следственного управления и спасатели.

"Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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