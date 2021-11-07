Под Сумами пьяный водитель устроил ДТП: погиб 18-летний парень, пострадали подростки (фото)

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии

В ДТП погиб 18-летний парень. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Нижнее Песчаное Сумской области произошло смертельное ДТП. Один 18-летний пассажир погиб на месте, а водитель и двое подростков – пострадали и получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Сумской области.

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Детали ДТП

Авария произошла вечером 6 ноября. 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Погибшие и пострадавшие

В результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля.

Водитель и еще двое пассажиров 14 и 15 лет получили телесные повреждения.

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Пьяного водителя задержали

В полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Водитель задержан.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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