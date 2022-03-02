Под Сумами российские захватчики минируют брошенную технику – погиб местный

Жителей Украины предупредили, что оккупанты могут минировать военную технику, которую бросают на дорогах

Оккупанты могут минировать военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 28 февраля, в районе с. Штеповка (Сумская область) военные РФ бросили заминированную боевую технику. Погиб местный житель.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – написал он.

Зачем они бросили технику – неизвестно.

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