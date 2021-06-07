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Под Винницей мужчина забил до смерти пенсионерку и напал с ножом на двух сестер (фото, видео)

7 июня, 15:34

Игорь Серов , Виктория Барановская

Женщины выжили чудом, благодаря тому, что сопротивлялись и звали на помощь – нападающий испугался и скрылся с места

В Винницкой области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 88-летней женщины, а позже выяснили, что мужчина причастен к нападению еще на двух женщин. Он оказался серийным налётчиком.

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Об этом рассказала "Сегодня" пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олийнык.

"В мае 2021 года 53-летний мужчина руками и ногами забил до смерти 88-летнюю женщину. При расследовании выяснилось, что так же в мае, но 2020 года, данный человек пытался убить двух сестер в возрасте 69 и 72 года", – сообщила нам Олийнык.

По ее словам, в дом к женщинам злоумышленник залез в 4 утра. Он планировал обокрасть дом.

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"Нанес им множество ранений. Одной из них пришлось делать множество операций. К счастью, эти женщины выжили благодаря поднятому крику и потому, что налетчик скрылся с места преступления", – сказала она.

Задержанный находится под стражей. Ему объявлено о подозрении в незаконном проникновение в жилище лица согласно ст.162 УК Украины и в совершении неоконченного покушения на умышленное убийство двух человек согласно ч.3 ст.15 п.п.1,9 ч.2 ст.115 УК Украины.

Мужчине за такие преступления может грозить пожизненное заключение. Продолжается следствие.

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Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 6 июня, в центре Кременчуга (Полтавская область) нашли замотанное в ковер тело 27-летнего мужчины.

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