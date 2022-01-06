Под Житомиром столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

Неподалеку Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Из-за аварии было перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
Детали
ДТП произошло на автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры. По предварительной информации, травмировались два человека.
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Движение транспорта ограничено
Две полосы движения в направлении г. Бердичева были перекрыты — объезд места происшествия был организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении г. Житомира осуществлялось одной полосой.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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