В Полтаве медики обнаружили смертельно опасную экзотическую болезнь

В Украине за семь месяцев текущего года было зарегистрировано три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, все жертвы этого опасного вируса – жители Полтавской области. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"За 7 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, за аналогичный период 2017 года – один случай", – говорится в сообщении медиков.

Также врачи отметили, что причиной болезни стали укусы комаров, инфицированных возбудителем этой болезни. В то же время, ни одного летального исхода из-за этой экзотической болезни отмечено не было.

Стоит отметить, что лихорадка Западного Нила – опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях она сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, поражением слизистых оболочек и появлением характерных пятен на коже.

Болезнь чаще проявляется в летний и осенний периоды, ей подвержены сельские жители, а также любители охоты.

Вирус распространен во многих странах Африки, Азии, Средиземноморья, иногда заболевание встречается в странах Центральной Азии, Закавказья, в Северной и Центральной Америке, Карибском бассейне, а также в Австралии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая другой смертельно опасной болезни – малярии, один из которых закончился летальным исходом.

Отметим также, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.