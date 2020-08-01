КОРД ликвидировал "полтавского террориста" – Геращенко

"Полтавского террориста" ликвидировали. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Реклама

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Резина и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского", – говорится в сообщении.

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела.

"Заложник имел три секунды, для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", – заметил Геращенко.

"У Романа Скрыпника была возможность показаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь... Спасибо всем полицейским и Нацгвардийцям, которые были привлечены к операции по поиску и задержанию опасного преступника", – резюмировал он.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Реклама

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама