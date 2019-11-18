Пожар в Черкасской области унес жизни двоих детей

В аварии погибли дети двух и трех лет, младенец оказался в больнице

/ Фото: ГСЧС

В Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибшим детям было два и три года, госпитализирован младенец 2019 года рождения.

"Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. Вероятная причина пожара – неисправность электрического обогревательного прибора", – заявили спасатели.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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