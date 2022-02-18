Предотвратили "диверсию". В Житомирской области СБУ провела военные учения – фото

В Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Каким было задание?
По легенде учений, в приграничный район прибыла враждебная "диверсионная" группа для дестабилизации ситуации в регионе. Чтобы реализовать это, они пытались проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии "взрывов".
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Фото: пресс-служба СБУ
Военнослужащие ВСУ блокировали попытки злоумышленников скрыто попасть на территорию стратегического объекта и обезвредили двух диверсантов.
В ходе учебной операции спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании пограничного населенного пункта.
Фото: пресс-служба СБУ
"Целью проведения тренировок стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз", – говорится в сообщении.
Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.
Фото: пресс-служба СБУ
Кто участвовал в учениях?
В мероприятиях участвовали подразделения:
- СБУ,
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной полиции,
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,
- Национальной гвардии,
- а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.
Фото: пресс-служба СБУ
Украинские летчики проводят масштабные учения
Тактическая авиация Воздушных сил отрабатывает ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам. Тренировка проходила на авиационном полигоне Поворск в Волынской области.
Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.
Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.
Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков, ведь все цели уничтожены.