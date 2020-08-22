Приводил домой и показывал порно: в Винницкой области задержали педофила (фото и видео)

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних.

По данным пресс-службы Нацполиции, в Жмеринке злоумышленник показывал детям порно "и совершал другие развратные действия". В его квартире и гараже нашли и изъяли планшет, телевизор, флешки и детскую одежду.

Подозреваемого задержали с поличным в его квартире в центре города. Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Пока полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий злоумышленника. Следователи начали уголовное производство, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно под Сумами известный фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку . Выяснилось, что пострадавшая познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений. Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться