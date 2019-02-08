Протест в Кропивницком: иностранные студенты оказались под угрозой отчисления из-за обмана
Один из руководителей медуниверситета получил от фирмы взятку - два элитных автомобиля за 100 тысяч долларов
В Кропивницком триста студентов иностранцев Донецкого медуниверситета оказались под угрозой отчисления. Потому что не заплатили за обучение – заявило руководство вуза. Зато студенты уверяют: все пересчитали вовремя через фирму посредника. И даже на акцию протеста вышли. Корреспонденты "Сегодня" разбирались, куда делись деньги.
Иностранные студенты филиала Донецкого медицинского университета утверждают – руководство учебного заведения требует второй раз заплатить за семестр. Это около полутора тысяч долларов с каждого.
"Я уже заплатил. И я показал квитанцию. Они говорят – это квитанция агентства, а не университета", – сетует студент Донецкого медицинского университета в Кропивницком Ахмед Салех.
Скандал из-за оплаты не первый. В ноябре некоторых из студентов предупреждали об отчислении. В медуниверситете заявили – фирма, через которую иностранные ученики платят за образование, не перечислила около 30 миллионов гривен. Но компания посредник отрицала этот долг.
"Каждая сумма уплаченная", – заверяет представитель ООО "Украинская образовательные услуги" Олег Коротенко.
Куда делись деньги – тогда взялись проверять аудиторы и правоохранители. Открыли уголовное производство, а иностранцы учились дальше.
Следствие продолжается по сей день. И в среду будущим медикам в ректорате сообщили – договоры с фирмой посредником больше не действительны, и надо подписывать новые – с университетом.
На подписание нового контракта с медуниверситетом и оплату второго семетра обучения иностранным студентам дали 10 дней. Если они не внесут средства, им грозит отчисление.
Разъяренные студенты идут в администрацию вуза. Здесь уверяют – после подписания новых контрактов сделают перерасчет.
"Нет, они не будут платить повторно. Есть оплата у них какая-то, там какая-то часть оплаты прошла. И по каждой оплате нужно разбираться индивидуально. Все. Повторно с них никто не будет брать", – заверяет ведущий специалист ректората Донецкого медицинского университета Серий Стулов.
И возмущение студентов оказалось небезосновательным. Вчера в СБУ сообщили, что имеют доказательства, что один из руководителей Донецкого медуниверситета получил от представителя коммерческой структуры взятку – два элитных автомобиля общей стоимостью более 100 тысяч долларов.
Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.
Подозрение объявили ректору. И сразу в главном офисе медицинского университета в Краматорске иностранных студентов, которых должны были отчислить, призвали пока не вносить плату за обучение.
"Якобы ректора нашего уволили. На следующей неделе выяснится ситуация с руководством нашего вуза, и решим вопрос о том, кто кому и сколько платит", – говорит декан первого медицинского факультета Донецкого Национального медицинского университета Александр Герасименко.
А пока попросили студентов воздержаться и от акций протеста.
Напомним, в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний.
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