ФОТОФАКТ. Ради ремонта катера ВМС в Николаеве развели мосты

На предприятии сетуют, что мосты на момент развода были не убраны, отчего падающий с них мусор мешал работе

Жители Николаева во вторник наблюдали редкое явление — разведение городских мостов. Как сообщили в профильном городском КП, Южнобугский, Ингульский и Пешеходный мосты подняли ради захода ракетного катера ВМСУ на судоремонтный завод.

"Все системы отработали в штатном режиме", — заявили на предприятии, посетовав, что мосты на момент развода были не убраны, отчего падающий с них мусор мешал работе.

В пресс-службе ВМСУ информацию о ремонте судна не комментируют, ссылаясь на "ограниченный доступ".

Напомним, утром 12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров. Инцидент произошел около 7:30 утра на выезде с Бабурки, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Также мы писали, что мост через Керченский пролив, который возвела Россия с территории РФ в оккупированный Крым, является в большей мере политическим проектом Кремля, нежели прочным и безопасным инженерным сооружением.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, оценивая потенциальные риски и угрозы разрушения объекта.