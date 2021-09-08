Расстрел учителей из арбалета в Полтаве. Девушке-стрелку стало стыдно за покушение на учителей

8 сентября суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой

Таисии Петровой суд вынес меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокаты считают преждевременным подозрение в покушении на убийство, которое суд инкриминирует девушке, ранившей двоих человек из арбалета в Полтаве. Как сообщает корреспондент "Сегодня", Таисия Петрова извинилась в суде.

"Ходатайства об избрании меры пресечения должны быть аргументированными. Должны быть не только показания свидетелей, но и вещевые доказательства. На мой взгляд, подозрение в покушении на убийство – преждевременно. В суде Таисия принесла свои извинения, ей очень стыдно", – рассказала нам адвокат арестованной Ольга Шеховцова.

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Кроме того, она подтвердила, что у Таисии во время обыска правоохранители изъяли дневники.

"Дневники были изъяты, но их содержание еще не изучалось", – уточнила Шеховцова.

В то же время в Полтаве вовсю обсуждают именно содержание этих дневников. Якобы в них были расписаны планы по убийству и поджогу. Но ни правоохранители, ни сторона защиты не подтверждают такого содержания дневников.

Избрали меру пресечения

8 сентября суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая ранила из арбалета двух учителей. Девушку взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

"Суд действительно арестовал на два месяца девушку, стрелявшую из арбалета. Ей инкриминируют покушение на убийство. Что касается здоровья двух преподавателей, которых она ранила, то их состояние здоровья удовлетворительное, их выписали из больницы", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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