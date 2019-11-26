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Разбил 15 памятников: в Винницкой области задержали 15-летнего вандала

26 ноября, 12:02

Подростку грозит лишение свободы

В Винницкой области подросток повредил на 15 надгробных плит на двух кладбищах. Полиция уже задержала злоумышленника, рассказывает пресс-служба правоохранителей.

Как написали в ведомстве, полицейским сообщили, что поселке Чечельник и Тартак неизвестные повредили надгробные плиты на кладбищах.

"По словам начальника Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга, работники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 15-летний житель пгт Чечельник. Свою причастность к правонарушениям парень не отрицает", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над могилой. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черниговской области осквернили памятную доску скончавшемуся в прошлом году Герою Украины и борцу за независимость страны Левку Лукьяненко. Как сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви Чернигова Евгений Орда, это случилось спустя всего несколько часов после ее открытия.

Кроме того, в августе в Новоград-Волынском вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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