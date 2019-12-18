Роды под музыку и в джакузи: в Тростянце преобразили гинекологическое отделение больницы

Необычные роды в джакузи и под музыку. И все это не в частной клинике в столице и не за границей. Так сейчас делают на Сумщине. Восстанавливает старую больницу община собственными силами. Как им это удается, рассказали корреспондентам новостей "Сегодня".

Алина Скляр – молодая мама. Рожать приехала сюда из города рядом:

"Палата хорошая, за палату тоже ничего не платила".

Пациенткам, которые здесь не впервые, есть с чем сравнивать. Ведь, признаются, в старом отделении в сильные морозы роженицы кутались в верхнюю одежду.

"Было гораздо хуже, и негде было помыться. И туалет общий", – вспоминает Виктория Атаманова, пациентка гинекологического отделения.

Преобразования в старой районной больнице начались с тех пор, как заведение взяла на содержание община. Помещение с семидесятых годов не видело капитального ремонта. Поэтому взялись ежегодно ремонтировать по крайней мере одно отделение. В 2018 году обновили терапию, а в этом – родильное и гинекологическое отделение.

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Татьяна Сидоренко, заведующая родильного отделения Тростянецкой больницы:

"Мы включаем музыку и женщина при родах, до рождения еще ребенка, она ходит по родовому залу, пританцовывает, у нее хорошее настроение. Джакузи для того чтобы снять стресс перед родами, пузырьки газа, и давление воды на все тело, это массаж".

На родильное потратили 6 миллионов гривен. Большая часть – это средства общины. Также пожертвования жителей Тростянца. За месяц в обновленном отделении уже родилось около 40 детей. Едут из соседних городов и районов, даже были роженицы из Харькова.

Юрий Бова, председатель Тростянецкой общины:

"Сейчас речь идет о 200-250 родов в год, которые должны быть в отделении. Тогда Нацслужба здоровья позволит подписать соглашение с ней, и государство будет оплачивать эти роды".

Полностью преобразить Тростянецкую больницу в современное медучреждение планируют за 5 лет. Следующим обновление ждет неврологическое отделение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях медреформы в 2020 году. На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными – этих денег может быть недостаточно.

А еще ранеьше сообщалось, что глава Минздрава назвала основные приоритеты министерства на 2020 год.

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