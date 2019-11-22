Глава Минздрава назвала основные приоритеты министерства на 2020 год

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Глава Министерства охраны Здоровья Зоряна Скалецкая в ходе рабочей поездки в Житомир посетила областную больницу и перинатальный центр, а также назвала главные приоритеты здравоохранения на 2020 год. В следующем году стартует второй этап медицинской реформы, и Кабмин увеличит финансирование экстренной медицинской помощи, а в программу доступных лекарств войдет инсулин.

С 1 апреля все больницы станут автономными и будут работать по принципу "деньги идут за пациентом". Зарплаты медработников вырастут, а лечебные учреждения смогут переманивать высоким вознаграждением за работу лучших специалистов.

"Мы даем возможность учреждению и руководителю учреждения формировать размер зарплаты. В зависимости от специальности, в зависимости от той нагрузки, которую он имеет, если это хирургический или это амбулаторный прием, консультативная работа, это будут разные зарплаты. На сегодняшний день есть все предпосылки поднимать зарплаты, точно есть. Вдвое, я думаю, что многим врачам это однозначно возможно", – заявила Зоряна Скалецкая.

Напомним, ранее глава Минздрава назвала сферы медицины, которые будут финансироваться по программе гарантированных медицинских услуг в первую очередь.

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