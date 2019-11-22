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СБУ перехватила контрабандистов-"новаторов"

22 ноября, 16:46

Злоумышленники из Кривого Рога поставляли каннабис россиянам по воздуху

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые с помощью новых технологий перебрасывали наркотики россиянам.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, наркоделки из Кривого Рога перемещали "товар" через границу с помощью дронов.

"Упаковки с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумской области. Недалеко от линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию", – говорится в сообщении.

СБУ задержала двоих торговцев во время очередного "воздушного сообщения" – в рейс должны были отправиться пять килограммов марихуаны.

Дельцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Разоблачили эту схему работники управлений СБУ в Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, ранее во Львовской области во время воздушного мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата, пограничники в 500 метрах от границы, обнаружили "чужой" дрон. С его помощью контрабандисты пытались переместить сигареты в соседнюю страну.

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Россия СБУ контрабанда беспилотник сумская область дрон контрабандисты

Источник: Сегодня

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