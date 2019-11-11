"Война" дронов: пограничники перехватили беспилотник контрабандистов

Чтобы оставаться незамеченным, летательный аппарат нарушителей летел слишком низко и врезался в дерево

Во Львовской области во время воздушного мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата, правоохранители, в 500 метрах от границы, обнаружили "чужой" дрон. С его помощью контрабандисты пытались переместить табачные изделия в соседнюю страну.

"Однако чтобы оставаться незамеченным для пограничников, летательный аппарат контрабандистов летел слишком низко и столкнулся с деревом", – сообщают в ГПС..

К указанному месту сразу прибыла группа реагирования от отдела "Смильниця", которая и нашла дрон и 50 пачек сигарет поблизости. Находку пограничники доставили в подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда. Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию.

Также сообщалось, что недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Напомним, недавно в селе Нерубайское Одесской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Швейцарии. Во время обыска в грузовом автомобиле было обнаружено 590 тысяч пачек табачных изделий, на которых не было акцизных марок Украины.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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