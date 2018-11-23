СБУ перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС

Вчера, 12:11

В преступную группу входили граждане Украины и стран Центральной и Южной Азии

Задержание преступной группы. Фото: СБУ
Задержание преступной группы. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Преступная группа, в которую входили граждане Украины и стран Центральной и Южной Азии, переправляла нелегальных мигрантов через государственную границу. "Клиентов", которые нелегально прибывали в Украину вне пунктов пропуска в Сумской области по территории РФ, дельцы некоторое время удерживали в столичном регионе. Затем иностранцев сопровождали до приграничных районов Винницкой области и незаконно переправляли в ЕС. Стоимость такого "транзита" составляла от 3 до 5 тысяч евро с каждого мигранта. По информации Службы безопасности среди "туристов" были также лица, которые находятся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, дельцы наладили схему незаконной легализации заинтересованных лиц на территории Украины с помощью фальшивых документов.

"В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили фальшивые паспорта, оборудование для их изготовления, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", - сообщили в СБУ.

В настоящее время пятерым организаторам преступной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Черкасской области СБУ блокировала контрабанду наркотиков из стран ЕС.

Напомним, СБУ в Одессе раскрыла канал поставки наркотиков из Европы.
СБУ, нелегалы, сумская область
Источник:

"Сегодня"

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