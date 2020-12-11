Семья погибшей от COVID-19 врача не может добиться обещанной компенсации

В Николаеве родственники умершей от коронавируса врача не могут добиться компенсации. По закону они должны получить полтора миллиона гривен, но комиссия, рассматривающая дело, против, так как, по их мнению, погибшая заразилась не на работе.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", Галина Колянчикова работала семейным врачом, она отдала медицине 42 года жизни, в частности спасала больных COVID-19.

Однако служебная комиссия пришла к выводу, что болезнь врача с профессиональной деятельностью не связана, поэтому проголосовала против выплаты компенсации.

Сын и муж покойной добиваются справедливости уже два месяца, но пока бесполезно. В конфликт вмешалось управление Гоструда.

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Родственники умершего врача надеются, что решение будет в их пользу. Смотрите видео:

Видео: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что семьям погибших от COVID-19 медиков не выплачивают обещанные компенсации. Чтобы доказать, что врач заразился на работе, его близким приходится пройти все круги бюрократического ада.

Также напомним, в Черновцах от коронавируса умер главврач больницы. Анатолий Вдовичен был заслуженным врачом Украины.

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