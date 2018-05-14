Сезон аллергии: жители Херсона задыхаются от тополиного пуха

Белый, пушистый и опасный. Жители Херсона задыхаются от тополиного пуха, который заполонил улицы. Аллергики запасаются лекарствами, а коммунальщики – разводят руками, мол, нет денег, чтобы помочь.

Кашель, слезы, заложенность носа – тополиный пух для херсонцев стал настоящим испытанием. Он накапливает в себе пыльцу трав, которые цветут, заставляя аллергиков запасаться лекарствами.

Нина Шаповалова – одна из таких. Во дворе ее дома семь тополей. Говорит, обращалась к коммунальщикам, чтобы хотя бы обрезали деревья. Бесполезно.

"Позвонила в службу по озеленению – сказали: выиграли тендер, но только на дороги. А между домами тендер не выиграли, так что мы обрезать не будем", – рассказывает аллергик Нина Шаповалова.

Тополь опасен не только для аллергиков. Дерево быстро стареет, и трухлявые ветви легко ломает ветер. Впрочем, это лучший очиститель воздуха, – говорит эколог Владимир Шелудько.

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Именно поэтому в свое время тополями засаживали города. Уверяет, что таких проблем, как сейчас, не было бы, если бы коммунальщики и чиновники выполняли свою работу.

"Делать обрезку – тогда уменьшается поступление пуха. Разве тяжело разработать план поэтапной замены деревьев?! Того же клена, тополя, каштана, акации, тополя Топогрицкого, который совершенно не пылит, который до 40 кг в час углекислоты перерабатывает?!", – возмущается эколог Владимир Шелудько.

А вот в Виннице тополь во дворах или на проспектах – редкость. За последние 12 лет здесь не посадили ни одного, и коммунальные службы регулярно срезают аварийные и старые деревья. Вместо тополей сажают липы, грабы, клены и сакуры.

"Они хорошо очищают воздух, они устойчивы к такому количеству транспорта. У аллергиков от этих деревьев не будет никаких реакций", – отмечает главный специалист отдела ремонтов объектов благоустройства Винницкого горсовета Леонид Демченко.

Поступить как в Виннице – в Херсоне не могут, оправдываются чиновники. В городе мораторий на вырубку деревьев.

"Если депутаты примут решение и снимут мораторий – возможно, и будет предусмотрено финансирование. Но вряд ли в этом году работы будут проводиться", – говорит заместитель директора департамента ЖКХ Херсонского горсовета Владимир Чушак.

Сейчас коммунальщики пообещали провести инвентаризацию тополей и доложить о ситуации городским депутатам.

Напомним, в Ужгороде расцвели Адамовы деревья. Редкие растения радуют глаз нежными сиреневыми цветами. Родина дерева – Китай и Восточная Азия. Но подошел им и мягкий теплый климат Закарпатья. Экзоты прижились еще полвека назад.

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