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"Сфотографируй свою грудь": в Новой Каховке активизировались телефонные педофилы

27 января, 12:16

Мужчины пользуются доверчивостью детей

/ Фото: Pixabay

В Новой Каховке Херсонской области телефонные педофилы "терроризируют" девочек-подростков. Они переписываются с детьми и выпрашивают у них фотографии.

Как рассказал "Нова Каховка Сity" отец одной из таких девочек, сначала он заметил, что его 13-летняя дочь ведет себя странно.

"Начал замечать, что дочь пользуется моим смартфоном. Выходит на балкон, чтобы кому-то написать эсэмэску. Затем ее удаляет. Как-то не удалила, побежала в ванную. Осталась переписка с каким-то мужчиной. Читаю сообщение от него: "Сфотографируй свою голую грудь и сбрось мне фотку". А у нее уже второй размер. Я звоню по этому номеру и говорю: "Ты, дрочил, исчезни! Я тебя вычислят и посажу". Мужской голос быстро ответил: "Я все понял"", – рассказал мужчина.

После этого мужчина поговорил с дочерью и предупредил ее, чтобы та не знакомилась и не переписывалась с незнакомыми мужчинами.

Психологи говорят, что такие случаи – распространены.

"Такая переписка девочек-подростков со взрослыми мужчинами – довольно распространенное явление, в том числе в нашем городе. Девочкам 13-15 лет может быть приятно внимание взрослых мужчин. Все начинается с невинных эсэмэсок. Мужчины с педофильные наклонностями хорошо знают психологию и планомерно затягивают девочек в свои сети. Иногда дарят какие-то мелочи, чтобы войти в доверие", – рассказала психолог Людмила Доровских.

Женщина отметила, что в ее практике был подобный случай с одной ученицей. Там все дошло до того, что мужчина подстерегал школьницу возле ее подъезда.

"Родителям надо проявить большой такт и терпение. Ни в коем случае не наказывать и не ругать ребенка. А терпеливо и тактично объяснять, до чего может довести подобное общение с незнакомыми дядями", – отметила Людмила.

Женщина добавила, что телефонных педофилов нужно напугать. После этого они практически сразу исчезают, ибо понимают, что им светит за развращение несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина развращал несовершеннолетних девочек через интернет.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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