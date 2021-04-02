Шахтеры Кировоградской области снова без зарплат: горняки готовятся протестовать (видео)

В Кировоградской области шахтеры снова остались без зарплаты, урановые шахты региона на грани остановки. Сегодня, 2 апреля, горняки провели предупредительную акцию, бессрочную планируют начать через неделю.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Долг по зарплате составляет 115 миллионов гривен. "Энергоатом" не подписал с горно-обогатительным комбинатом соглашения по закупке уранового концентрата. Это значит, что предприятие, где работает около 5000 горняков, остается без денег и снова будет выведено в простой.

Похожая ситуация была в прошлом году в декабре. Чтобы восстановить работу урановых шахт, горняки на несколько дней перекрывали три основные магистрали области. Тогда руководство "Энергоатома" договорилось с правительством о господдержке и возобновило работу шахт.

Но денег хватило только на несколько месяцев. И теперь шахтеры снова готовятся к бессрочной протеста. Ее анонсируют от 9 апреля.

"Мы не получаем зарплату, вчера только отдали за февраль и сказали: растягивайте как хотите. Есть угроза полностью остановки и отключения электроэнергии", – сказал глава профсоза горняков области Дмитрий Бондарев.

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Напомним, ранее Министерство энергетики подписало ряд приказов для выплат заработной платы горнякам.

Также сообщалось, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд гривен. В декабре 2020 на выплату зарплат работникам государственных шахт направили еще 1,4 млрд гривен .

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