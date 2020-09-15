Шел болотами: один из хасидов попытался незаконно перейти границу с Украиной

Нарушителю запрещен въезд в Украину на 5 лет

Один из паломников-хасидов, пытающихся попасть в Украину с территории Беларуси, несмотря на ограничения въезда, попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. Об этом сообщила Государственная погранслужба.

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Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

"Для нарушения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся", – сообщили в ГПС.

На иностранца составлены админматериалы по ст. 204-1 КУоАП, он принудительно возвращен на сопредельную сторону.

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Теперь ему ​​запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

Хасиды на границе

В то же время пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что пока вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" находятся около 700 паломников, пишет "Украинская правда".

"Также мы наблюдаем, что они начали возвращаться от линии границы в сторону Беларуси", – добавил Демченко.

Напомним, сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, несмотря на ограничение въезда, пока продолжают находиться на границе.

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